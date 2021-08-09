خبراء: مبادرة التمويل العقارى الجديدة تنعش قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة

قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه بداية من اليوم سيتم تقييم السوق العقاري بناءً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%، فضلًا عن بدء حجز الوحدات السكنية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية .

زيادة حركة تدوال أسهم الشركات العقارية بالبورصة

وأكد «عبد اللاه»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على ضرورة انضمام اكبر شرئحة من الشركات العقارية الخاصة، وذلك لطرح عدد وحدات سكنية بالتعاون مع صندوق الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، من أجل تنشيط حركة تداول سوق العقار الدخلي لكل شريحة من شرائح المجتمع المصري فائدة محددة تناسبه وتلبي احتياجاته.

ونوه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أن تنشيط حركة تداول الوحدات السكنية ينعكاسًا إيجابيًا على صناديق الاستثمار العقاري بالبورصة، مما يرفع سعر أسهم السوق العقاري المصري.

المطور العقاري أحمد الشناوي

وفي نفس السياق، أكد المطور العقاري المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بالجمعة المصرية لرجال الأعمال، على ضرورة انضمام الشركات العقارات التي لها سبقة أعمال قوية ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري والقطاع المصرفي والشركات التي ستدخل في عملية التمويل مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات، لبحث آلية للتعاون وكيفية إدخال الوحدات السكنية بالقطاع الخاص مع الوحدات التي ستطرحها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري أو وزارة الإسكان تسهيلًا على المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية مناسبة تنطبق عليها الاشتراطات المعلنة.

وأعلن«الشناوي»، أن هناك توقعات بحدوث رواج في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدي إلى تمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة، واستمرار دورة رأس المآل بشكل أكبر، كما أنه سيخف الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء، أن تعظيم المبادرة سيعمل على زيادرة حركة قطاع المقاولات بالمدن الجديدة، ويعمل على ترويج العديد من المشروعات التابعة لقطاع التشييد والبناء.