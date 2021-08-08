الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«عطية»: عودة الروس ستعوض خسائر القطاع السياحى

عمرو عطية
عمرو عطية

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إن عودة الروس تساهم في دعم السياحة، خاصة بعد تعرض القطاع السياحي لأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الدستور» أن الفنادق المصرية تستعيد نشاطها مع عودة الروس بكثافة خاصة أن السياحة الروسية تمثل نسبة مرتفعة من حجم السياحة الوافدة لمصر.

وقال إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران روسية إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ غدا بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح أن عودة الرحلات الروسية تتويج جهد مكثف من الجهات الأمنية والجهاز الدبلوماسي استمرت لمدة 6 سنوات، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية مصلحة مشتركة بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قدوم 10 رحلات أسبوعية إلى الغردقة و10 لشرم الشيخ، مشيرا إلى بيع معظم الرحلات المطروحة منذ 4 أيام، وهو ما يكشف تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

وأشار إلى أن عدد شركات الطيران الروسية والمصرية التي طلبت تنظيم رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، والعكس، وصل إلى 29 شركة، لافتا إلى أنه جار التنظيم مع الجانب الروسي لزيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة.

وكشف أن الرحلتين الروسيتين المقرر وصولهما غدا، تضمان وفدا إعلاميا كبيرا، سينفذ حملة ترويجية بكبرى وسائل الإعلام الروسية.

وأكد وجود تعاون مكثف ونشط بين مصر وروسيا في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في مصر لتشمل العين السخنة.

ولفت إلى أنه من المتوقع مساهمة المنطقة الصناعية الروسية في توفير 35 ألف فرصة عمل بمرحلتها الأولى.

وأشار إلى وجود 49 شركة روسية تستثمر في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأكد أن مشروع الضبعة يسير وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء زار المصانع الروسية التي بدأت تصنيع مكونات محطة الضبعة.

ولفت إلى أن الجانبين الروسي والمصري راضيان على معدلات تنفيذ مشروع الضبعة وفقا للجدول الزمني، مؤكدا أنه أكبر مشروع في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، ويحظى بمتابعة دورية من قبل الرئيسين المصري والروسي. وصول أول رحلتي طيران روسية إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ غدا بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح أن عودة الرحلات الروسية تتويج جهد مكثف من الجهات الأمنية والجهاز الدبلوماسي استمرت لمدة 6 سنوات»، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية مصلحة مشتركة بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قدوم 10 رحلات أسبوعية إلى الغردقة و10 لشرم الشيخ، مشيرا إلى بيع معظم الرحلات المطروحة منذ 4 أيام، وهو ما يكشف تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

وأشار إلى أن عدد شركات الطيران الروسية والمصرية التي طلبت تنظيم رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، والعكس، وصل إلى 29 شركة، لافتا إلى أنه جار التنظيم مع الجانب الروسي لزيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة.

وكشف أن الرحلتين الروسيتين المقرر وصولهما غدا، تضمان وفدا إعلاميا كبيرا، سينفذ حملة ترويجية بكبرى وسائل الإعلام الروسية.

خسائر قنا مطروح غدا عمل الكهرباء اقتصاد عرض مصري ترويج ازمة موسكو تنظيم مكونات الفن وزارة أمن مصر الضبعة روسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

نادٍ إماراتى يهدد بديل ساسى فى الزمالك

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

«تاج الدين» يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الإبراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هي الحل

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»