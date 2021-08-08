«عطية»: عودة الروس ستعوض خسائر القطاع السياحى

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إن عودة الروس تساهم في دعم السياحة، خاصة بعد تعرض القطاع السياحي لأزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الدستور» أن الفنادق المصرية تستعيد نشاطها مع عودة الروس بكثافة خاصة أن السياحة الروسية تمثل نسبة مرتفعة من حجم السياحة الوافدة لمصر.

وقال إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران روسية إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ غدا بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح أن عودة الرحلات الروسية تتويج جهد مكثف من الجهات الأمنية والجهاز الدبلوماسي استمرت لمدة 6 سنوات، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية مصلحة مشتركة بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قدوم 10 رحلات أسبوعية إلى الغردقة و10 لشرم الشيخ، مشيرا إلى بيع معظم الرحلات المطروحة منذ 4 أيام، وهو ما يكشف تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

وأشار إلى أن عدد شركات الطيران الروسية والمصرية التي طلبت تنظيم رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، والعكس، وصل إلى 29 شركة، لافتا إلى أنه جار التنظيم مع الجانب الروسي لزيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة.

وكشف أن الرحلتين الروسيتين المقرر وصولهما غدا، تضمان وفدا إعلاميا كبيرا، سينفذ حملة ترويجية بكبرى وسائل الإعلام الروسية.

وأكد وجود تعاون مكثف ونشط بين مصر وروسيا في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في مصر لتشمل العين السخنة.

ولفت إلى أنه من المتوقع مساهمة المنطقة الصناعية الروسية في توفير 35 ألف فرصة عمل بمرحلتها الأولى.

وأشار إلى وجود 49 شركة روسية تستثمر في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأكد أن مشروع الضبعة يسير وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء زار المصانع الروسية التي بدأت تصنيع مكونات محطة الضبعة.

ولفت إلى أن الجانبين الروسي والمصري راضيان على معدلات تنفيذ مشروع الضبعة وفقا للجدول الزمني، مؤكدا أنه أكبر مشروع في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، ويحظى بمتابعة دورية من قبل الرئيسين المصري والروسي. وصول أول رحلتي طيران روسية إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ غدا بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح أن عودة الرحلات الروسية تتويج جهد مكثف من الجهات الأمنية والجهاز الدبلوماسي استمرت لمدة 6 سنوات»، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية مصلحة مشتركة بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قدوم 10 رحلات أسبوعية إلى الغردقة و10 لشرم الشيخ، مشيرا إلى بيع معظم الرحلات المطروحة منذ 4 أيام، وهو ما يكشف تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

وأشار إلى أن عدد شركات الطيران الروسية والمصرية التي طلبت تنظيم رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، والعكس، وصل إلى 29 شركة، لافتا إلى أنه جار التنظيم مع الجانب الروسي لزيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة.

وكشف أن الرحلتين الروسيتين المقرر وصولهما غدا، تضمان وفدا إعلاميا كبيرا، سينفذ حملة ترويجية بكبرى وسائل الإعلام الروسية.