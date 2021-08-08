سفير مصر في بغداد يترأس ندوة نقاشية حول آلية التعاون الثلاثي

ترأس وليد إسماعيل، سفير مصر في بغداد ندوة نقاشية في أحد المراكز البحثية ببغداد حول أبعاد التعاون بين مصر والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن ومجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية العراقية، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق.

وأكد السفير المصري رغبة مصر الجادة في توظيف قدراتها لدعم العراق وتلبية متطلباته التنموية في المرحلة المقبلة، فضلاً عن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار، وأهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العراقيين.



وأوضح السفير إسماعيل أن آلية التعاون الثلاثي تعد إطارًا تعاونيًا فريدًا في المنطقة العربية، وأنه من المنتظر أن تساهم الآلية الثلاثية في التنمية الاقتصادية لكل الدول المشاركة في إطارها، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا.

على جانب آخر، وقبل يومين عقد في القصر الحكومي وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وعرضت المفوضية شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من أكتوبر المقبل .

وأكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

وأجمعت القوى السياسية الوطنية، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد.

وجدّد السيد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.