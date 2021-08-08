الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 3 متهمين فى خلية الويلى

حبس
حبس

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، غدا محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالويلي. 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 جلسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

محاكمة المتهمين خلية الويلى الدائرة الخامسة ارهاب طره

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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