حنان مطاوع: متحمسة لمسلسل «وش تالت».. وتصوير أولى مشاهده قريبا

تخوض الفنانة حنان مطاوع بطولة مسلسل "وش تالت" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وقالت حنان مطاوع في تصريح لـ"الدستور"، إنها متحمسة للعمل خاصة وأنه جديد ومختلف عما قدمته من قبل، مؤكدة أنها تسعى دائما لاختيار أعمال منوعة ومختلفة لتنال إعجاب جمهورها الذي تهتم بآرائه دائما، لافتة إلى أنه من المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة بقيادة المخرج أحمد حسن والتي تعاونت معه في بطولة مسلسل “إلا أنا” بحكاية “أمل حياتي”، معربة عن سعادتها لتكرار التعاون معه في هذا العمل.

وعن أعمالها الدرامية لشهر رمضان المقبل أكدت حنان أنها لم تتعاقد بشكل رسمي حتى الآن على عمل درامي ليعرض خلال موسم رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها تفضل التأني في اختيار أعمالها.

مسلسل “وش تالت” مازال في مرحلة الكتابة، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيداً لانطلاق التصوير، خلال الفترة المقبلة، وتعاقد بشكل رسمي حتى الآن على المشاركة في بطولة العمل الفنان محمود عبد المغني على أن تعلن الشركة المنتجة للمسلسل عن القائمة النهائية لأبطال العمل الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع خلال الفترة المقبلة، "وش تالت"، من إخراج أحمد حسن، وتأليف محمد علي.

وكانت آخر أعمال حنان مطاوع الفنية مسلسل “القاهرة كابول" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي، والفنان فتحي عبدالوهاب، بتواجد عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.