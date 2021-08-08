الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدا.. بدء تنفيذ قانون فرض وتوسيع الشهادة الصحية في فرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

يدخل استخدام الشهادة الصحية الموسع في فرنسا حيز التطبيق، ابتداء من غد الإثنين، حيث ستصبح إلزامية في العديد من الأماكن، كالمقاهي والمطاعم ومواقع أخرى.
ويأتي هذا بعد أن صادق المجلس الدستوري الفرنسي الخميس الماضي على غالبية نقاط القانون الذي قدمته الحكومة بهدف محاربة تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يستثنى من هذه النقاط فرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام على المصابين بالفيروس، وكذلك فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر.
وأفاد موقع فرانس 24 اليوم الأحد بأن قانون فرض وتوسيع الشهادة الصحية في فرنسا يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق الخميس على غالبية النقاط التي تضمنها قانون فرض وتوسيع هذه الشهادة الصحية والذي اقترحته حكومة جان كاستكس بهدف منع تفشي وباء فيروس كورونا وإرغام موظفي القطاع الصحي على تلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.
وصادق المجلس الدستوري على مبدأ فرض وتوسيع الشهادة الصحية في المقاهي والمطاعم وأماكن عديدة أخرى، بالمقابل، رفض المصادقة على مبدأ فرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على للمصابين بوباء كوفيد ـ19.
يشار إلى أن غابرييل عطال، الناطق الرسمي للحكومة، قد طمأن الفرنسيين بخصوص استخدام هذه الشهادة قائلا "في البداية، سنعطي الوقت لكي يتأقلم الجميع مع الشهادة "، مضيفا أن "مدة زمنية تقدر بأسبوع على الأقل ستمنح لجميع المرافق والمؤسسات التي بدأت تتعامل بهذا القانون لكي تتأقلم مع الوضع الجديد".
 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

فرنسا لقاح كورونا باريس الشهادة الصحية في فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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