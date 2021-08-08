محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

أرسل طارق رحمي محافظ العربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1443.

وجاء نص التهنئة: "بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٣هـ سائلين الله- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلي مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم... وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث الدكتور رحمي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية وعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

في سياق متصل، طالب طارق رحمي محافظ الغربية بوضع جدول زمني لكافة الأعمال لدى شركات (مياه الشرب ، الصرف الصحي والكهرباء) حتى يتسنى للمحافظة وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال الرصف، مشدداً على أن المحافظة لن تسمح بوجود أعمال للحفر عقب أعمال الرصف، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ، مساء اليوم ، لمناقشة التحديات التي تواجه عمليات الرصف الجارية بشوارع المحافظة والتي ترجع أسبابها إلى وجود أعمال تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أو شركة الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، رؤساء الشركات ورؤساء الأحياء والمدن بطنطا والمحلة وزفتى .

خلال الاجتماع، ناقش المحافظ أسباب تعطل أعمال الرصف بالمحافظة وخاصةً داخل مدينة المحلة الكبرى، موجهًا بسرعة اتمام الأعمال وضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية لضمان انتهاء الأعمال في أسرع وقت.