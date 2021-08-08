الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: عقد لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالتغيرات المناخية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاعاتها المختلفة لحماية الزراعات من الموجة الحارة من خلال لجان مرورية يومية توعوية.

وأكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة.

وقال عطا في تصريح لـ"الدستور" إن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، لذلك يتم عقد ندوات للمزارعين لتوعيتهم بكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التأكيد عليهم بالتركيز على منظومة الري الحديث، حيث أنها تعمل على زيادة الإنتاجية.

الزراعة لجان مرورية للمرور على الزراعات المحافظات ارتفاع الحراري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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