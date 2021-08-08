«الزراعة»: عقد لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالتغيرات المناخية

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاعاتها المختلفة لحماية الزراعات من الموجة الحارة من خلال لجان مرورية يومية توعوية.

وأكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة.

وقال عطا في تصريح لـ"الدستور" إن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، لذلك يتم عقد ندوات للمزارعين لتوعيتهم بكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التأكيد عليهم بالتركيز على منظومة الري الحديث، حيث أنها تعمل على زيادة الإنتاجية.