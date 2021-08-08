الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شرطيين وإصابة 12 جنوب غربي باكستان

انفجار
انفجار

أعلنت الشرطة الباكستانية، أن اثنين من عناصرها لقيا حتفهما وأصيب 12 آخرون  في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان غربي البلاد مساء الأحد.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار وقع بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل شرطيين فيما أصيب 12 شرطيا آخرين بجروح، بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.

وقال نائب المفتش العام كويتا أزهر إكرام إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني بالمدينة، مضيفًا أن نوافذ المباني المجاورة تحطمت بسبب الانفجار.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات متطرفة تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.

والجدير بالذكر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أمر أمس، باستهداف مسلحي حركة "طالبان" المحظورة في روسيا بالقاذفات الاستراتيجية، بعد تقدمهم في ثلاث مدن رئيسية في أفغانستان.

ووجهت قاذفات "بي 52" الأمريكية الاستراتيجية وطائرات "Specter" الحربية ضربات استهدفت فيها مسلحي حركة "طالبان" في أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة "التايمز": إن قاذفات "بي 52" وطائرات "أ سي 130" استهدفت المتمردين حول قندهار وهرات ولاشكار جار في ولاية هلمند.

وأدانت السفارة الأمريكية في كابول، أمس السبت، الهجوم العنيف الذي تشنه حركة "طالبان" على عدد من المدن الأفغانية، والذي قاد لسيطرتها على مدينة زرنج عاصمة محافظة نمروز، وكذلك الهجوم على شبرغان، عاصمة ولاية جوزجان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر القادم.

وفي سياق متصل، قتل سلاح الجو الأفغاني حاكم الظل في حركة طالبان عن محافظة نمروز، ذلك وفقا لوكالة الدفاع الأفغانية.

وكتب المتحدث باسم الدفاع الأفغانية، فواد أمان، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قُتل حاكم الظل في محافظة نيمروز، و14 إرهابيا بعد أن استهدف سلاح الجو الأفغاني تجمعهم في مدينة زرنج"، حسب قوله. 

الشرطة الباكستانية مدينة كويتا إقليم بلوشستان بايدن الرئيس الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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