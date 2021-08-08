الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 2 بالتسمم في الأقصر

تسمم
تسمم

أصيب شخصان (أبناء عمومة) بحالة تسمم غذائي،  حيث تناولا عيدان من محصول القصب مُسمم بالمبيد الزراعي، عقب رش المحصول بالمبيد الزراعي، بمنطقة المدامود في الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من النقيب مختار محمد الضوي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، يُفيد بإصابة كل من "أحمد.ج.ع.ا"، 19 سنة، ووائل.ن.ع.ا"، والبالغ 16 عامًا، من أبناء عمومة واحدة بحالة من التسمم نتيجة تناولهما عيدان القصب المُسمم بالمبيد الحشري، عقب قيامهما برش محصول قصب السكر بالمبيد الحشري بأرض زراعية تابعة لهما.

وعلى الفور تم نقلهما من قبل مرفق إسعاف الأقصر برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير، وحسب تعليمات الدكتور معمر حافظ مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، لمستشفى الكرنك الدولي"مستشفى العام سابقًا" لسرعة علاجهما من حالة الإعياء التي اُصيبا بها، كما تم تحرير محضر رسميا بالواقعة من قبل مركز شرطة طيبة لبيان ملابسات الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الزراعة منتهية الصلاحية محافظة الأقصر الإجراءات القانونية مديرية أمن الأقصر منتجات منتهية الصلاحية إصابة اثنين حالة تسمم

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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