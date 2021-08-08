غدًا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة مصطفى مجاهد انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من التاسعة من مساء غد وإلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل من نفس اليوم.

وقالت الشركة، في بيان الأحد، إن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، محذرة المواطنين من استخدام المياه خلال الفترة المذكورة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.

فى سياق متصل، اجتمع مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية بقيادات القطاع التجارى لبدء خطوات جديدة للاعتماد على "الهاند هيلد" وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشياً وتنفيذاً لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

كما أعلن أن الشركة قامت بالفعل البدء فى استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب وقليوب في تقدير استهلاك المواطنين.. موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم ، كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.

أضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارئ بتصويرالعدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة والصفرية و السالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني إحتمالات لأية أخطاء.

كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل اى صعوبات تواجه العملاء ومتابعة موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.



وأوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي