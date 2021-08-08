غدًا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 3 ساعات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة مصطفى مجاهد انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من التاسعة من مساء غد وإلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل من نفس اليوم.
وقالت الشركة، في بيان الأحد، إن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، محذرة المواطنين من استخدام المياه خلال الفترة المذكورة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بالكلور.
فى سياق متصل، اجتمع مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية بقيادات القطاع التجارى لبدء خطوات جديدة للاعتماد على "الهاند هيلد" وهو نظام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشياً وتنفيذاً لسياسة الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.
كما أعلن أن الشركة قامت بالفعل البدء فى استخدام نظام الهاند هيلد بفروع القناطر الخيرية والخصوص والخانكة شمال وجنوب وقليوب في تقدير استهلاك المواطنين.. موضحًا أن بعد التطبيق قلت شكاوى المواطنين من الفواتير التي تصلهم ، كما تقوم الشركة بعمل ورش تدريب للمحصلين والقراء على نظام استخدامه وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل.
أضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام التام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزامها للقارئ بتصويرالعدادات بشكل عشوائي بعد إدخال القراءة في حالات معينة مثل الإستهلاكات المرتفعة والصفرية و السالبة، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن، والتأكد أن ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني إحتمالات لأية أخطاء.
كما تضمن الاجتماع سبل لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل اى صعوبات تواجه العملاء ومتابعة موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى والتشديد على ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها من تأثير على ضغوط المياه.
وأوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي