البيت الأبيض: مرضى ضعف المناعة يحتاجون لجرعة تنشيطية ضد كورونا

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي اليوم الأحد: إنه من المرجح جدا أن يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة إلى جرعة معززة لمنحهم الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف فاوتشي - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بشكل خاص لن يكون لديهم أبدا استجابة مناعية قوية، وقد ثبت أن حماية اللقاح "تضعف" إلى حد ما بمرور الوقت.



ونوه بأنه حول كبار السن وغيرهم من ذوي الأمراض المزمنة، فليس هناك شك في أنه بمرور الوقت، ستضعف مناعتهم".



وأعرب فاوتشي عن أمله أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة "فايزر" خلال شهر أغسطس الجاري".



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.