الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعتا عين شمس وجرش الأردنية تبحثان سبل التعاون المشترك

جامعتا عين شمس وجرش
جامعتا عين شمس وجرش الأردنية تبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، وفدًا من جامعة جرش الأردنية؛  لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الأكاديمى.

يضم الوفد الأردني كل من الدكتور محمد محمود الحوامدة، رئيس مجلس إدارة جامعة جرش، والدكتور عماد محمد ربيع، رئيس مجلس الأمناء، ووليد حلوش مساعد رئيس جامعة جرش للعلاقات العامة والتسويق، وحضور الدكتور أمانى أسامة عميد، كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والدكتور شيروت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن صالح عمق العلاقات القوية التى تربط بين البلدين، مرحبا بالتعاون مع جامعة جرش، في إطار حرص جامعة عين شمس على الانفتاح والتعاون مع الجهات الخارجية.

وقال صالح إنه يمكن التعاون مع الجامعة الأردنية في إطار شامل من خلال عقد اتفاقية تعاون بين الجانبين، كذلك يمكن التعاون في مجالات أقل شمولًا كتبادل الأساتذة والمؤتمرات العلمية والإشراف المشترك في مجالات البحث العلمى .

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