السبت.. فتح باب التقديم إلكترونيًا بمدن جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن موعد فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعة للعام الجامعي 2021/2022 للطلبة والطلبات القدامى والمستجدين بدءا من السبت 14/8/2021 حتى الخميس 9/9/2021 من خلال موقع التقديم اضغط هنا https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications.

كما أكد أن سحب ملف التقديم يتم من مقر مكتب التنسيق، وذلك بعد استيفاء طلب الالتحاق على شبكة الإنترنت، وإحضار ما يثبت ذلك مطبوعاً، كما يشترط أن يكون الطالب مقيداً بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، وأن أولوية التسكين الطلاب هذا العام للمناطق النائية مثل "أسوان، الأقصر، سوهاج " فالمحافظات الأقرب.

لمزيد من المعلومات حول شروط التقديم اضغط هنا

https://www.tanta.edu.eg/stu/terms.aspx

كنا تفقد القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتمريض، رافقه خلالها الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عفاف بصل عميد كلية التمريض.

وخلال جولته، شدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

أضاف أن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلب أساسى للالتحاق بكليات التربية النوعية، والتربية الرياضية، والتمريض، للتعرف على قدرات ومهارات الطلاب وسماتهم الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات المصممة خصيصاً لذلك.

وأكد محمد حسين أن معامل ووحدات الحاسب الآلى بجامعة طنطا متاحة لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات، ومجهزة للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي للتسجيل واستكمال جميع البيانات .