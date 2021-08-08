مدير المركز الثقافي البريطاني يزور «جيل المستقبل للخدمات التعليمية» بسوهاج

استضافت مؤسسة "جيل المستقبل للخدمات التعليمية" بسوهاج إليزابيث وايت مدير المركز الثقافي البريطاني؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين كون المنشآت التعليمية الدولية التابعة لمؤسسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة مركزاً لاختبارات IELTS.

ورحب أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل للخدمات التعليمية بزيارة مدير المركز الثقافي البريطاني للمنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة بمدينة سوهاج الجديدة، ومناقشة أفاق التعاون بشأن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم خدمة تعليمية ذات درجة عالية من التميز للطلاب فى مختلف المراحل الدراسية، بجانب تقييم ما تم من سبل تعاون خلال الفترة الماضية بين المركز الثقافي البريطاني ومؤسسة جيل المستقبل للخدمات التعليمية.

ووقع رئيس مجلس إدارة جيل المستقبل الدولية بروتوكول تمديد التعاون مع المركز الثقافي البريطاني لاستئناف اختبارات IELTS بمدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة حتي نهاية العام الجاري، على أن يتم تجديد التعاقد مع بداية العام الجديد.

من جانبها، قالت إليزابيث وايت، فى كلمتها:"أنني اليوم فى بالغ سعادتى بوجودى فى مدينة سوهاج فى أول زيارة لتلك المدينة الجميلة بصعيد مصر إيذاناً بعودة العمل على مستوى انعقاد اختبارات IELTS داخل مدارس جيل المستقبل الدولية بمدينة سوهاج الجديدة بعد قرار المركز الثقافى البريطاني بتوقف الاختبارات الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا، وحرصنا على صحة وسلامة الطلاب، وبات الأمر اليوم أفضل كثيراً، وهو ما شجعنا لعودة إقامة اختبارات IELTS مرة أخري مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

فى هذا السياق، أكدت أن المركز الثقافي البريطاني يعد مؤسسة شاملة وكبيرة منتشر حول العالم وله أنشطة متعددة، وترتكز رسالتنا على نشر ثقافة التفاهم والثقة والاهتمام، وإيجاد سبل التعاون العميق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية عبر تبادل الأفكار والخبرات، مبينةً أن المركز بات أكثر قدرةً على مواصلة الشراكة المثمرة مع مؤسسة "جيل المستقبل" وبفعالية أكبر خلال المرحلة المقبلة، ايماناً منا بالاهتمام بنشر خدماتنا فى مدن عديدة خارج العاصمة.

أوضحت مدير المركز الثقافي البريطاني التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية والمؤسسات التعليمية المختلفة ومنها مدارس "جيل المستقبل الدولية" بسوهاج، والسعي نحو خلق فرص للتبادل الثقافي مع الأفراد والمؤسسات، وتعليم اللغة الانجليزية، وتدريب معلمي اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية فى سوهاج.

كان برنامج زيارة مدير المركز الثقافى البريطاني قد شمل تفقد المنشآت التعليمية الدولية التابعة لمؤسسة "جيل المستقبل"، وعقد لقاء حواري مع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالمؤسسة.

عقب ذلك، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مدير المركز الثقافي البريطاني، مرحباً بزيارتها للمحافظة، وتوطيد أواصر التعاون مع مؤسسة جيل المستقبل للخدمات التعليمية، بما يعود بالنفع علي أبناء سوهاج، موجهاً المعنيين بالمحافظة بتنسيق الزيارة السياحية لمدير المركز الثقافي البريطاني لمتحف سوهاج القومي.