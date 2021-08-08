«تعليم دمياط» يكرم طلاب الدمج والموهوبين من ذوي القدرات

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة ومجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية، احتفالية لتكريم طلاب الدمج المتفوقين على مستوى المحافظة.

حضر الاحتفالية عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، برفقته عصام عمر، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة وأحمد عوض رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط وهاني أبو جلالة رئيس مجلس أمناء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع و تامر فايد رئيس مجلس إدارة جمعية منار السبيل.

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقوه معرض الأنشطة المدرسية الذي أعده طلاب الدمج فضلا عن عرض لإنجازات وأنشطة طلاب الدمج بالمدارس النور للمكفوفين بشطا والأمل للصم وضعاف السمع بشطا والأمل بدمياط الجديدة والتربية الفكرية بدمياط والتربية الفكرية بفارسكور والتربية الفكرية بالزرقا.

وكرم وكيل الوزارة الطلاب (إسراء غازى زيدان وإيمان طه عثمان وانتصار عبدالله عبدالرازق ومحمد شريف راشد الدرسة وعبدالرحمن أيمن عزيز المجدي وهاجر ايمن محمد جودة عبدالحق وهند مصطفي فوزي البغدادي وناهد فتحي على البرعي وعمار محمود عطيه محيض ومحمد سمير شهده وزياد عبدالرازق ورضا محمد الشحات ووفاء سليم أبو الدهب ومازن عصام راشد ونورهان سمير نعمان والسيد أحمد محمد عبدالغفار وأحمد نادر المغاورى حسنين واميرة مراد عبدالعزيز ونور رضا عبدالحكيم).



وترأست د.منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم مع اللواء عبد المطلب خضر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والعميد أحمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من ممثلى الشركة والادارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمنطقة باب الحرس، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع والالتزام بخط التنظيم و تحقيق السيولة المرورية من خلال تحديد منظومة دخول وخروج الاتوبيسات، وذلك فى ضوء ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وكذا الفصل بين ملكيات المحافظة والشركة بقطعة الأرض.