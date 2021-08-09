خبراء يوضحون العلاقة بين الأطعمة النباتية وصحة القلب

أظهرت الكثير من الأبحاث أن البالغين الأصغر سنًا والنساء في سن اليأس الذين تناولوا أطعمة نباتية غنية بالمغذيات وتجنبوا الأطعمة غير الصحية، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من العمر.

بينما وجدت الأبحاث التي نشرها موقع " WebMD" الطبي، أن تناول الأطعمة النباتية كثيفة المغذيات يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يمكن أن يقلل أيضًا من مخاطر النوبات القلبية.

من جانبه أكد الدكتور إدورد جينكينز، الأستاذ في أقسام علوم التغذية والطب بجامعة "تورنتو" بكندا، أن خفض الكوليسترول أمر جيد للقلب وصحة الجسم ككل.

وخلال الدراسة، أوضح الباحثون، أن النساء بعد سن اليأس اللواتي اتبعن فى نمط أكلهن الخضار والفاكهة، كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في الـ 15 سنة القادمة بنسبة 11٪ مقارنة بالنساء اللائي كان نظامهن الغذائي يحتوي على الأطعمة الدسمة.

وفي دراسة ثانية ، كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا والذين حصلوا على أعلى نقاط جودة النظام الغذائي، مما يعني أنهم كثيرًا ما يتناولون الأطعمة النباتية كثيفة المغذيات - أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 52٪.

وتدعم النتائج التي توصل إليها الباحثون، التحّول نحو أنماط النظام الغذائي التي تركز على الخضروات والفاكهة.

وأشارت إلى أنه يجب على الناس جعل الأطعمة النباتية المغذية جزءً أساسيًا من نظامهم الغذائي، وإضافة كميات صغيرة من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان من وقت لآخر ، كما يقول خبراء التغذية.

الحمية المفيدة للقلب

وتهدف الدراسة إلى الحث تناول المزيد من خمسة أنواع من الأطعمة الخافضة للكوليسترول، مثل المكسرات وزبدة البندق مثل الفول السوداني وزبدة الفول السوداني، بالإضافة إلى البروتينات النباتية مثل حليب الصويا والبازلاء والحمص وحساء العدس.

وتتضمن الحمية المحافظة، على تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف لزجة مثل حبوب الشوفان والشعير والباذنجان والبامية والتفاح والبرتقال والتوت.