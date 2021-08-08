في الحياة والقبر معا.. «دلال ورجاء» صداقة قوية حزن لفراقها الجمهور

علاقة صداقة قوية تربط بين الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي، وتعد صداقتهّن الأشهر في الوسط الفني؛ فهم أجيال الثمانينات الذين قدّمن مسيرة طويلة في عالم الفن، والأن ترقدنّ أجسادهُنّ تحت التراب.

رحلت الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو2020، وما هي إلاّ شهور قليلة وماتت صديقتها دلال عبد العزيز التي توفت مساء أمس متأثرة بفيروس كورونا.

تعليق الجمهور

الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يسترجعون شريط الفن وصداقة الفنانتين التي دامت لسنوات طويلة، حتى انتهى بهنّ الأجل وقضى الله عزّ وجل أمره.

وقال أحمد السيد: "أصحاب الحب والصداقة رحلوا للقبور.. ماتت الصديقتين والفنانتين الأشهر في الوسط الفني.. ودعنا الصداقة أمام قبورهنّ رويدا".

وعلّق أسامة أحد نشطاء "فيسبوك" على رحيل الفناناتين، قائلاً: "كانوا معروفين بالصداقة والإخلاص، دايمًا نلاقيهم مع بعض أحيانًا، وخارج الفن كانوا أصحاب لدرجة كبيرة.. يا ترى مين جاي عليه الدور"؟.

أمَّا جابر عبد المعطي؛ فجمع بين الثنائي بصورتين نشرهما على صفحتة الشخصية "فيسبوك"، وكتب: "هؤلاء نماذج مُشرفة للفن المصري والعربي، قدمن مسيرة طويلة من النجاح، ولم نلاحظ منهن أي مشاهد إغرائية؛ فهم أثبتوا أنَّ الفن له جميل".

وتابع: "عند وفاة الفنانة رجاء الجداوي، خطر على عقلي الفنانة دلال عبد العزيز، خصوصًا وأنّهنّ تربطهنّ علاقة صداقة قوية".

في الحياة والقبر معا

يذكر أنَّ الفنانة رجاء الجداوي، توفيت في 5 يوليو لعام 2020، نتيجة تأثرها بفيروس كورونا المستجد، ودٌفنت بمقابر العائلة.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، متأثرة بفيروس كورونا، بعد ما يقرب من 3 شهور من رحيل زوجها سمير غانم، متأثرًا بنفس الإصابة، وشيعت جنازتها وسط إجراءات احترازية وتواجد عدد كبير من الفنانين والمقربين للفنانة دلال عبد العزيز.