الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام المتهم بقتل شاب في موقف الأردنية بالعاشر

إعدام
إعدام

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل  شاب داخل موقف الأردنية وبراءة والده وشقيقه.

بداية الواقعة تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بوصول "محمد ع" 21 سنة عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، إلى مستشفى التأمين جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من ناحية اليسار.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أنه أثناء استقلال المجني عليه سيارة سرفيس مع سائق من أقاربه، حدثت بين السائق وسائق آخر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية، وتدخل المجنى عليه للدفاع عن السائق قريبه، وبعد ساعات من المشاجرة حاول عدد من السائقين بالمواقف الصلح بينهما وتم حضور كل من السائق وبرفقته المجنى عليه للتصالح مع الطرف الثانى "صلاح ع" 19 سنة سائق فقام المتهم "صلاح" وشقيقه "أحمد" 26 سنة سائق بقتل "محمد" بالسكين بتحريض من والدهما ا" على ص م" 57 سنة سائق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب ونجليه المتهمان، وقررت نيابة العاشر من رمضان نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الأحرار، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

كما قررت النيابة حبس الأب ونجليه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ثم قدمتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم  8958 لسنة 2020 جنايات قسم  أول العاشر من رمضان التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق مدير أمن الشرقية العاشر من رمضان النيابة العامة الأردنية مفتي الديار المصرية

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وائل لطفي

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