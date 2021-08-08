الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير صلاح الدين عن الغناء أمام السيسي: بدأنا من تحت الكوبري حتى وصلنا للرئاسة

أمير صلاح الدين
أمير صلاح الدين

عبر الفنان والمطرب أمير صلاح الدين، عضو الفريق الغنائي بلاك تيما، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخراً من خلال المشاركة في حفل الساقية مع الجمهور الضخم الذي ملأ قاعة النهر، مشيراً إلى أن الحفلة كانت بمناسبة مرور 17 عاماً على إنشاء الفرقة، ومؤكداً أن الجمهور الذي تابعهم طيلة كل هذه السنوات يكن له جميع الفريق كل الاحترام والحب والتقدير.

وأبدى أمير صلاح الدين في تصريحات لـ"الدستور"، سعادته بالغناء في مسيرته ومع أصدقاءه في الفرقة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأكثر من مرة، قائلاً: "بدأنا من تحت الكوبري حتى وصلنا للرئاسة"، حيث يقصد بكلمة الكوبري ساقية عبدالمنعم الصاوي.

وكانت قد قدمت فرقة "بلاك تيما" بقيادة الفنان أمير صلاح الدين، أغنية تجمع أبطال مصر من سيدات وشباب، ساهموا وساعدوا الكثير في الإرادة والصبر والقوة، وقت انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

‎مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

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