إحباط تهريب منظار وأسلحة بيضاء بجمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة محمد أحمد حسام الدين من ضبط محاولة تهريب منظار وبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الطلقات وعدد من أجهزة الإتصالات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة تم تشكيل لجنة جمركية من السيد رميح مأمور الحركة تحت إشراف اشرف البلاسي بحضور أحمد عبد القادر من الأمن الجمركي لمعاينة مشمول الحاوية TCKU6908850 ومقدم عنها البيانين الجمركيين رقمى ٤٦٢٧٩ و ٤٦٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ وارد أمتعة شخصية من الإمارات.

بالكشف والمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و٤ خنجر وتلسكوب و٥ كرتونة بها ٢٢٠ علبة طلقات رش و١٠ راوتر للاتصالات ضمن طرود الأمتعة الشخصية.

وقرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.