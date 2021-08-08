ميسي الكرة المصرية.. سيف ياسر: نفسي ألعب في الأهلي

انبهر به الجميع أحبوا الفيديوهات الخاصة به المنشورة عبر مواقع التواصل "فيسبوك"، وتداولوها لم يعرفوا اسمه ولا مَن هو، إلا أنَّ انبهارهم به جعلهم لقبوه بـ"ميسي الكرة المصرية"، حتى أنه حصل على ملايين المشاهدات على تلك الفيديوهات التي انتشرت له منذ يومين.

صندوق قمامة طوب أحمر، أو حقيبة مفتوحة على ظهره تلك الأشياء مصيرها هو واحد وهو إلقاء كرة القدم عليها والتصويب تجاهها من قِبل اللاعب صاحب الـ15 عاما من عمره، ويدعى سيف ياسر، من مواليد مدينة أكتوبر بالقاهرة.

سيف ياسر

يقف سيف الدين ياسر محمد، أثناء تدريباته لإلقاء الكرات بمهارة كبيرة ليصيب هدفه برشاقة، فهو ذو مهارة عالية، وثقته في نفسه بدعم من أصدقاءه تمكنه من ركل الكرة دون خوف، حتى أصبح من متصدري السوشيال ميديا، ومحركات البحث جوجل.

سيف ياسر

في سن الـ9 سنوات، ولَع شغف "سيف الدين" بكرة القِدم، فقرر أهله وذويه مساعدته بممارسة رياضة كرة القدم التي سحرته في سن صغير وجعلته يصل لملاعب الدرجة الثانية (ممتاز ب) بسهولة ويسر، محققًا حلمه بالتواجد داخل المستطيل الأخضر، يروي لـ"الدستور": "انا بحب الكرة قوي ونزلت التدريب وحصلت على شهادات كثيرة، ولمّا بطلت أروح النادي صحابي بقوا يساعدوني وينزلوا معايا عشان أصور الفيديوهات".

سيف ياسر

ميسي الكرة المصرية، صاحب الموهبة الكبيرة في شوارع تعلّم أغلب مهاراته من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من لاعبه المفضل ليونيل ميسي، بجانب تدريباته داخل النادي والأكاديمية التي تستمر يوميًا لمدة 3 ساعات، قائلًا: "مفيش زي ميسي، هو اللاعب المفضل عندي بحبه قوي، وأما في الأخلاق بحب لاعبنا المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ولاعب منتخب مصر".

سيف ياسر

يتابع سيف الدين ياسر محمد، أكثر من 60 ألف متابع عبر صفحته الخاصة على موقع الـ"تيك توك"، يكمل حديثه: "انا نفسي ألعب في النادي الأهلي قوي، ونفسي صوتي يوصل وأحقق أمنيتي".