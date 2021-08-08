«صحة أسوان» تعقد ندوات توعية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي (صور)
واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشؤون الصحية فى أسوان أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها، وذلك في إطار المجهودات المكثفة استعداد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.
وعقدت ندوة تعريفية عن المنظومة بمقر مصنع التغذية التابع لوزارة الزراعة بمحافظة أسوان كما تم عقد ندوة مع العاملين بقندق بسمة السياحي.
تضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، وشرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.
وجاءت الندوات تحت أشراف علي عقد الندوات كلا من: أحمد عطية مدير الاعلام بالمديرية، ومنسق فريق التوعية والإعلام، و والدكتورة هبة الله حجاجي عضو فريق التوعية والاعلام ، ومصطفي عويس عضو فريق التوعية والاعلام.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
وتتضمن منظومة التأمين الصحي في أسوان 112 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة لعدد 11 مستشفى علي مستوي محافظة أسوان.