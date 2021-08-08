الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في صيام العذراء مريم.. أفضل أنواع الأسماك وفوائدها الصحية

الأسماك
الأسماك

بدأ الأقباط فى مصر، صوم السيدة العذراء مريم، ويستمر لمدة 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجاري، إذ يحرص الكثير من المسيحيين على ممارسة طقوس خاصة في صيام العذراء، منها تناول الأطعمة النباتية وأنواع الأسماك المختلفة واللذيذة.

ووفقًا لموقع موقع “seafood”، نستعرض في السطور التالية، كل ما تريد معرفته حول أنواع الأسماك وفوائدها.

لماذا يعد تناول السمك طعامًا صحيًا؟

السمك هو غذاء عالي البروتين وقليل الدسم، يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، خاصة الأسماك ذات اللحم الأبيض، إذ تحتوي على نسبة دهون أقل من أي مصدر آخر للبروتين الحيواني، والأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، أو الدهون "الجيدة"، نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية الأساسية، فإن الأسماك تعد جزءًا مهمًا من النظام الغذائي. 

 

لماذا تعتبر أوميجا 3 جيدة للصحة؟

تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية توفر عددًا من الفوائد الصحية، أبرزها أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال لعب دور في تنظيم تخثر الدم وانقباض الأوعية الدموية، كما أنها مهمة للنمو العصبي قبل الولادة وبعدها، وقد تقلل الأوميجا 3 من التهاب الأنسجة ويخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، كما يعد تناول الأسماك مفيدًا في الحد من الاكتئاب ووقف التدهور العقلي لدى كبار السن.

أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3:

سمك السلمون.

سمك شار القطب الشمالي.

الماكريل الأطلسي.

السردين.

سمك الأنشوجة.

سمك تراوت قوس قزح المستزرع.

مكملات زيت السمك؟

وبجانب تناول الأسماك، هناك طريقة أخرى لاستهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي تناول المكملات الغذائية التي يتم شراؤها من المتجر، إذ تأتي زيوت الأسماك من الأسماك التي يتم صيدها كغذاء للإنسان ومن الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها لتغذية الحيوانات، مثل الأنشوجة.

ما هي المصادر الأخرى لأحماض أوميجا 3 الدهنية؟

تأتي المصادر البديلة لأوميجا 3 من مصادر أخرى، مثل بذور الكتان والجوز وجنين القمح، ولكن عليك أن تعلم أنها توفر فائدة صحية كبيرة مثل أوميجا 3 الموجودة في الأسماك والمحار والطحالب البحرية.

صوم السيدة العذراء مريم أوميجا 3 صيام العذراء الأسماك السمك السلمون السردين

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وائل لطفي

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