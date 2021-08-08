مطران كنيسة الروم الملكيين يرأس احتفالات ذكرى القدّيس إميليانوس

يترأس الأنبا جورج بكر مطران كنيسة الروم الملكيين احتفالات الكنيسة اليوم بذكرى القدّيس إميليانوس المعترف أسقف كيزيكوس وهو تألّم لأجلِ الايمان القويمِ في عهدِ الإمبراطور لاون الإيصوري محطّم الأيقونات المقدّسة (انتقل إلى الله بين سنة 730 و740).

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات كنسية على مدار اليوم في تلك المناسبة مثل رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس 12-2:9، وإنجيل القدّيس متّى 35-23:18.

ويلقي الأنبا جورج بكر عظة القداس الاحتفالي المستوحاة من القدّيسة تيريزيا الكالكوتيّة التي عاشت في الفترة (1910 - 1997)، وهي مؤسِّسة الأخوات مرسلات المحبّة.

وتأتي العظة تحت شعار «أعفِنا مِن خَطايانا فإنَّنا نُعْفي نَحنُ أَيضًا كُلَّ مَن لنا عليه» (لو 11: 4)، وتقول:"كلّ مساء، قبل أن تناموا، عليكم أن تفحصوا ضمائركم (لأنّكم لا تعلمون إن كنتم ستبصرون النور صباح اليوم التالي!). مهما كان الأذى الذي تسبّبتم به، عليكم أن تلتزموا بتصحيحه، إن كان هذا ممكنًا. فعلى سبيل المثال، إن سرقتم شيئًا، حاولوا أن تعيدوه؛ وإن أهنتم أحدًا، حاولوا أن تعتذروا منه بدون تأخير. أمّا إذا كان من المستحيل تصحيح ذلك الخطأ، عليكم أن تعبّروا عن أسفكم وندمكم أمام الله. إنّه أمر بالغ الأهميّة، لأنّه يفترض بنا أن نكون قادرين على الشعور بالندم وبالتوبة كي نكون قادرين على محبّة الآخرين. يمكنكم مثلاً أن تقولوا: "يا ربّ، أنا نادم لأنّني أهنتك، وأعدك بأن أقوم بكلّ ما في وسعي لئلاّ أكرّر ذلك". حينها وبشكل مفاجئ، ستشعرون بالارتياح وبالخلاص لأنّ قلبكم أصبح طاهرًا! تذكّروا أنّ الربّ رحوم. إنّه أبونا الغفور، أبونا القادر على مسامحة كلّ شيء وعلى نسيان كلّ شيء، شرط أن نحاول القيام بالمثل تجاه أولئك الذين أساؤوا إلينا.

وتضيف:" افحصوا إذًا صميم قلوبكم للتأكّد من خلوّها من أيّ أحقاد تجاه القريب. في الواقع، كيف يمكننا أن نطلب من الله أن يسامحنا، في حين لا نرغب في مسامحة الآخرين؟ تذكّروا أنّ توبتكم الحقيقيّة بقلبٍ نبيل ستمحو أخطاءكم أمام الله. سيغفر لكم على الدوام إذا كانت توبتكم صادقة فعلاً. صلّوا إذًا على نيّة مسامحة مَن أهانوكم، ومحبّة مَن لا تحبّونهم، وتعلّموا لاحقًا أن تسامحوا الآخرين على أخطائهم تمامًا كما غفر لنا الله خطايانا.