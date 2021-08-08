انهيار ليلى أحمد زاهر خلال تشييع جثمان دلال عبدالعزيز

حالة من الحزن الشديد والانهيار، انتابت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، أثناء تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز، من مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، إلى مثواها الأخير بمدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر.

انهيار ليلى أحمد زاهر

حالة «ليلى» النفسية دفعتها للتخفّي عن أعين المصورين، حيث كانت حريصة على تغطية وجهها وارتدت نظارة شمس كبيرة وكمامة سوداء لإخفائه، ولم تتمالك نفسها من البكاء أثناء تشييع الجثمان وقام بتهدئتها والدها الفنان أحمد زاهر، وشقيقتها ملك، واحتضنتها الفنانة هنادي مهنى، خاصة أن «ليلى» كانت مرتبطة بالفنانة دلال عبد العزيز بشكل كبير، في الفترة الأخيرة، بحكم عملها معها في مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ومن جهة أخرى اعتذرت أسرة برنامج «هزر فزر» عن عدم إذاعة الحلقات الجديدة من البرنامج، والتى تخص أسرة مسلسل "في بيتنا روبوت" اليوم وغدا حدادا على وفاة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

انهيار ليلى أحمد زاهر

«في بيتنا روبوت» تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وبطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وكان من المفترض أن يقوم هشام جمال بإنتاج جزء جديد لأحداث العمل ومن المتوقع أن يتم الغاء الفكرة بعد وفاة القديرة دلال عبد العزيز.