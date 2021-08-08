خلال 72 ساعة.. أبرز المدن التي سيطرت عليها طالبان في أفغانستان

سيطرت حركة طالبان في أقل من 72 ساعة على عدد من المدن في الأراضي الأفغانية، من خلال معارك طاحنة مع القوات الحكومية للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي في ظل الانسحاب غير المنظم للولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف الناتو.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المدن التي سيطرت عليها طالبان خلال الفترة الأخيرة:

تالقان

نجحت حركة طالبان في السيطرة علي مدينة تالقان الواقعة في ولاية تخار شمال شرق أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

وتعتبر مدينة تالقان ثالث عاصمة ولاية تسقط في قبضة "طالبان" خلال 24 ساعة.

وكشف مصدر أمني أفغاني عن الخسائر التي تعرضت له القوات الحكومية والانسحاب من 3 مدن سيطرة عليها الحركة المسلحة.

وقال المصدر، اليوم الأحد، إن مدينة تالقان الواقعة في ولاية تخار شمال شرق أفغانستان سقطت في أيدي حركة طالبان، متابعا: "انسحبنا من المدينة بعد ظهر اليوم إثر فشل الحكومة في إرسال المساعدة".

ساري بول

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مسؤول محلي أن حركة طالبان سيطرت على مدينة ساري بول، عاصمة ولاية تقع في شمال غرب أفغانستان.

وقال محمد حسين مجاهد زاده عضو مجلس ولاية ساري بول، إن "طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة"، مؤكدا أن "كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان".

وشهدت ساري بول في الساعات الأخيرة معارك طاحنة بين طالبان والقوات الحكومية، وتمكنت الحركة من دخول وسط المدينة، قبل أن تتمكن من السيطرة على عاصمة الولاية الرابعة التي تسقط بيدي المتمردين.

قندوز الكبيرة

كما سيطرت حركة طالبان اليوم على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان، وهي ثالث عاصمة ولاية يستولي عليها المتمردون خلال 48 ساعة.

شبرغان

والسبت، أعلن مسؤول أفغاني سيطرة حركة طالبان، على مدينة "شبرغان" الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة".

زارانجي

واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز" بجنوب غرب أفغانستان، الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شنت حركة طالبان هجمات كاسحة استولت خلالها على 90% من أراضي البلاد بحسب بعض التقديرات.

وتتأهب الحركة للانقضاض على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وحتى العاصمة كابول.

بريطانيا تطالب مواطنيها بضرورة مغادرة البلاد

فيما طالبت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين "طالبان" والقوات الحكومية.