رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية إجراء الانتخابات فى موعدها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم في مكتبه، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة".



وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها".

وفي سياق آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل، فيما أشارت لوجود أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية في مراكز التسجيل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوسائل إعلام عراقية، إن المفوضية وضعت خطة لتوزيع البطاقات البايومترية التي تم تسلمتها من شركة إندرا الإسبانية والتي وزعت على مكاتب المفوضية بعد تدقيقها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وتم توزيعها بين مراكز التسجيل.

وأضافت: أن هناك نحو 4 ملايين بطاقة بايومترية موجودة في مراكز التسجيل، مبينة أن المفوضية تسلّمت ما يقرب من مليونين و500 ألف بطاقة بايومترية للذين حدّثوا بياناتهم، فضلاً عن أن هناك ما يقرب من أكثر من مليونين ونصف المليون بطاقة موجودة في مراكز التسجيل من الانتخابات السابقة.

وتابعت: أن مفوضية الانتخابات ستسيِّر فرقاً جوالةً خاصةً في المناطق النائية للناخبين الذين لايستطيعون الوصول لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية وسيتم إيصالها لمنازلهم، لافتة إلى أنه على جميع الناخبين مراجعة أقرب مكان للتسجيل وتسلُّم بطاقتهم البايومترية وضمان حقهم بالتصويت.