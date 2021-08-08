الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مديرين و4 موظفين في مدرسة بسوهاج إلى المحاكمة التأديبية

محكمة
محكمة

أحالت النيابة الإدارية مديري بسوهاج و4 آخرين من العاملين بالمدرسة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات عن أن مختار أحمد حسن، مدير مدرسة النهضة للغات بسوهاج، لم يؤد عمله بدقة قبل إحالته للمعاش مما ترتب عليه صدور عجز في كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية، وقام بصرف بدل سفر ومبيت دون وجه حق، وأهمل في الإشراف على أعمال ناظرة المدرسة مما ترتب عليه التلاعب في دفتر الحضور والانصراف، ولم يصدر أمر إداري بتشكيل لجنة تسليم كتب المستوى الرفيع.

وقامت نجوى عياد شاكر، ناظر القسم الإعدادي بالمدرسة، قبل إحالتها إلى المعاش بصرف بدل سفر ومبيت دون وجه حق، ووقعت بدفتر الحضور والانصراف بدلًا من مدير المدرسة، وتضمن تقرير الاتهام أن أسامة شعبان محمد، مدرس تربية رياضية بالمدرسة وأحمد حسين محمود، مشرف نشاط مكتبات بالمدرسة قاما بشراء أصناف بالأمر المباشر دون العرض على لجنة مما تسبب في زيادة فروق في الأسعار.

وجاء بأوراق القضية أن محمد السيد مهدي، مدير المدرسة، قام قبل إحالته للمعاش بتحميل ميزانية المدرسة مبالغ مالية دون وجه حق لتعاقده مع عمال موسميين بالزيادة، ومكن سكرتيرة المدرسة من التوقيع على شيكات صرف بدلًا من رئيس مجلس أمناء المدرسة بالمخالفة للتعليمات، ووقعت همت مصطفى محمد، سكرتيرة المدرسة على شيكات صرف توقيع ثان رغم وجود رئيس مجلس أمناء المدرسة خلال فترة التوقيع.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984. 

قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحاكمة التأديبية بسوهاج موظفي الخدمة المدنية مخالفات مالية تشكيل لجنة مخالفات مالية وإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى