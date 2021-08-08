الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يضبط 800 ألف لعبة نارية بمخزن في الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (عدد 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القليوبية وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة ألعاب مكافحة الجريمة الالعاب النارية غير المشروعة قسم شرطة الجمالية

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