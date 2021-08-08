مخرج مسرحي يهاجم مسرحية يحيى الفخراني الجديدة: يخرج لسانه لبعض الجماهير

عبر المخرج والكاتب المسرحي محمود أبو دومة، عن استياءه الشديد من تقديم العرض المسرحي "ياما في الجراب ياحاوي"، بطولة الفنان يحيي الفخراني في مكتبة الإسكندرية.

وقال أبو دومة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعد أيام قليلة سوف يقدم عرض "ياما فى الجراب يا حاوي" فى مكتبة الإسكندرية بأسعار تذاكر باهظة الثمن تتجاوز الألف جنيه للمقاعد المميزة وأنا أعتبر نفسي - قبلنى من قبل ورفضني من رفض- من جيل المؤسسين فى مكتبة الإسكندرية وفى معية رجال أقوياء لهم رؤية وفكر فيما كانوا يذهبون إليه و يخططون له.

المسرحية

وأضاف أبو دومة قائلاً: "لم يكن ضمن أهدافنا الاستراتيجية آنذاك ومازال هناك أحياء يشهدون على ما أقول أن يكون لعروض القطاع الخاص - بتوجهه الفكرى الخاص- موضع في المكتبة ولكن ربما كان مناسبا له مسارح القطاع الخاص المنتشرة في أرجاء المدينة".

المسرحية

وتابع قائلاً: "لكن الآن صار له موضع ووجود يترسخ يوما عن يوم بمباركة من إدارة المكتبة التى لا ترى غضاضة فى هذا التوجه الفكرى مادام يحقق ربحا فى وطن يحتاج أن يعمل على قضية الوعى الحقيقى، بل يخرج لسانه لكل من كان يخطط لاتجاه آخر ويستهدف جمهور آخر من بناة الوطن من أبناء الطبقة الوسطى الذين لا يملكون خمسة الآف جنيه يدفعونها للعائلة لقاء قضاء ليلة فى رحاب الفنان يحيى الفخراني الذي سبق له تقديم المسرحية في مسرح الدولة من إعداد وإخراج المخرج الراحل محسن حلمى عدة مرات. ولا أعرف إلى أى مدى سوف يعتمد العرض الجديد على الرؤية السابقة التى أبدعها المخرج الراحل خاصة أنها حاضرة فى وجدان الفنان يحيى الفخراني شاء أم أبى فلن يستطيع تفادي نفسه على خشبة المسرح".

المسرحية

وقال: "لكنها في النهاية قضية أخرى وأمر يحاسبه عليه ضميره الفنى والمهنى، أما الأمر الجوهرى بالنسبة لى فهو توجه نشاط المسرح داخل مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية وغياب الرؤية الفكرية أو تمزقها باعتباري واحد من الجيل المؤسس فقد كنت مسئولا عن المسرح محليا ودوليا لأكثر من عقد كامل منذ الافتتاح حتى بعد قيام ثورة ٢٥ يناير واستقلت بعد ما أحسست أنني قد أديت دورى".

وأوضح: "إنى أطالب المسئولين فى مكتبة الإسكندرية بطرح رؤيتهم الاستراتيجية لفن المسرح باعتباره مدرسة الشعب وليس قاعة أفراح تؤجر لمن يدفع فيلتقط الصور التذكارية".

المسرحية

ويعد محمود أبو دومة هو أبرز رواد حركة المسرح المستقل وككاتب ومخرج مسرحي وأخرج للمسرح «من يخاف فرجينيا وولف؟» لإدوار آلبي في عام 1990، ومارا ـ صاد لبيتر فايس عام 1993 قدم الحاوي.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.