الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

مبادئ الفرسان.. لاعبو الزمالك يرفضون ركلة جزاء أمام المجد السكندرى

جريدة الدستور

انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام فريق المجد السكندري بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

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