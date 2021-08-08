مع انطلاق اليوم الأول.. نائب رئيس جامعة طنطا يتابع سير اختبارات القدرات

تفقد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، سير أعمال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتمريض، رافقه خلالها الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عفاف بصل عميد كلية التمريض .

وخلال جولته، شدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مضيفًا أن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلب أساسى للالتحاق بكليات التربية النوعية، والتربية الرياضية، والتمريض، للتعرف على قدرات ومهارات الطلاب وسماتهم الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات المصممة خصيصاً لذالك.

وأكد الدكتور محمد حسين أن معامل ووحدات الحاسب الآلى بجامعة طنطا متاحة لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات، ومجهزة للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي للتسجيل واستكمال جميع البيانات.