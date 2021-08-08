أبو شقة يهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بمناسبة العام الهجري الجديد

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم الهيئة العليا وقيادات الحزب والوفديين، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.



وأكد أبو شقة، أن مصر استطاعت خلال الأعوام السابقة العبور من المخاطر والتحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، لتستقبل العام الجديد بإنجازات هي ثمار الجهد المتواصل الذي بذله الرئيس السيسي والدولة المصرية والأجهزة التنفيذية في جميع المجالات، لتخطو مصر خطوات ثابتة نحو الريادة والتقدم والرقي، بصلابة شعبها الذي يقف خلف القيادة السياسية يؤازرها في كل زمان ومكان.



كما وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب الوفد.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكياً، غدا الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021م، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد.

وأضاف المعهد، في بيان له، أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصر اليوم الأحد الموافق 29 من ذي الحجة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية) - بتوقيت القاهرة المحلي.

وتابع المعهد، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 و19 دقيقة).