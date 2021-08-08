«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الإثنين شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يُزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2: 4) درجات، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 45 33

الرياض 46 28

المنامة 42 35

أبوظبي 46 34

الدوحة 42 35

الكويت 49 34

دمشق 36 20

بيروت 32 30

عمان 32 21

القدس 29 20

غزة 32 25

بغداد 47 29

مسقط 39 31

صنعاء 26 16

الخرطوم 36 29

طرابلس 34 27

تونس 43 29

الجزائر 29 27

الرباط 25 17