«المصرية اللبنانية» تستعرض آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعد غداً الثلاثاء ندوة بعنوان «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال» بحضور اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتقام الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وينظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة في دعم الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنمية التجارة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة اللبنانية إلى مصر.

وأضاف: «تستعرض الندوة آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال في ضوء الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر خلال السنوات الماضية».