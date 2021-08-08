الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تستعرض آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال

التجارة
التجارة

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعد غداً الثلاثاء ندوة بعنوان «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال» بحضور اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتقام الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وينظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة في دعم الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنمية التجارة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخاصة اللبنانية إلى مصر.

وأضاف: «تستعرض الندوة آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال في ضوء الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر خلال السنوات الماضية».

المصرية اللبنانية حركة التجارة هيئة الرقابة الصادرات والواردات استثمارات فتح الله فوزي القطاع الخاص رجال الاعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى