«التموين»: 50% نسبة صرف السلع لشهر أغسطس

أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية‏، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين قد تلقي تقريرا من شركتي الجملة العامة ‏والمصرية حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب ‏الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن.

وقال كمال إن التقرير أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر أغسطس وصلت إلى ‏50 %، مشيرا الي توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها.

‏وأوضح أن شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 ألاف طن سكر، وما يقارب ‏‏3 ألاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام، بالإضافة إلي ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكورنة ‏يوميا.

وأضاف كمال أن ‏وزير التموين يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر ‏السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ ‏الصرف التي يصل عددها إلي 38 ألفا، للتأكد من جودة السلع ‏المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له.‏