الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: 50% نسبة صرف السلع لشهر أغسطس

احمد كمال
احمد كمال

أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية‏، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين قد تلقي تقريرا من شركتي الجملة العامة ‏والمصرية حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب ‏الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن.

وقال كمال إن التقرير  أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر أغسطس وصلت إلى ‏50 %، مشيرا الي توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها.

‏وأوضح أن شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 ألاف طن سكر، وما يقارب ‏‏3 ألاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام، بالإضافة إلي ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكورنة ‏يوميا.

وأضاف كمال أن ‏وزير التموين يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر ‏السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ ‏الصرف التي يصل عددها إلي 38 ألفا، للتأكد من جودة السلع ‏المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له.‏

وزارة التموين منافذ حملات ماضي وزير التموين التجارة الداخلية الجمل السلع التموينية تاب خطة الدولة سكر الخبز الغاز الطبيعي الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الموازنة السل وزير التموين والتجارة الداخلية رغيف الخبز الغذاء الرسم كافة المجالات الهيئة العامة للسلع التموينية الطاقة العام المالي الدول علي المصيلحي السلع الغذائية صوامع القمح دعم الخبز صرف السلع التموينية خفض تكلفة متحدث العام الجاري الهيئة العامة التموين والتجارة المساحة المنزرعة للمواطن ومن المركزي للتعبئة توافر السلع لتحويل

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