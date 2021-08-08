«التموين»: 50% نسبة صرف السلع لشهر أغسطس
أكد أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين قد تلقي تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية حول توافر السلع الغذائية بمنافذ صرف السلع ونسب الصرف لتلك السلع في اليوم الثامن.
وقال كمال إن التقرير أفاد بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر أغسطس وصلت إلى 50 %، مشيرا الي توافر كل السلع بمنافذ الصرف الخاصة بها.
وأوضح أن شركتي الجملة تضخ يوميا حوالي 4 ألاف طن سكر، وما يقارب 3 ألاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ملي جرام، بالإضافة إلي ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكورنة يوميا.
وأضاف كمال أن وزير التموين يتابع يوميا نسب الصرف وتوافر السلع ويوجه مديريات التموين بتسيير حملات يومية على منافذ الصرف التي يصل عددها إلي 38 ألفا، للتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطن وعدم التلاعب في الدعم المقدم له.