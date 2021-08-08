الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون إلى 1704

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 1704 ‏محال تجارياَ.

وقال وزير التموين إنه تلقي تقريرا من ‏قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون ‏وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة)، مضيفا أن عدد المحاضر التي ‏حررت للأوكازيون الوهمي وصلت إلى 43، وواحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار.

وأوضح أنه وجه بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة به، وكذلك وضع السعر قبل ‏وبعد المشاركة فيه.

من ناحيته، قال أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، شملت ‏أيضاَ التوجيه للمديريات بالمحافظات بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند ‏تقديمها طلب للمشاركة في الأوكازيون، مضيفا أن التقارير الواردة من ‏قطاع التجارة الداخلية تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% ‏وتصل إلى الـ 50%.

وأكد كمال أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال ‏التي تقدمت  للمشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم.

وكشف كمال عن ان ‏محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالأوكازيون ‏إلى 718 محلا، وتأتي بعدها الجيزة بـ 287 محلا تجاريا، ثم سوهاج ‏بـ 45 محلا، والإسكندرية بـ 39 محلا والغربية بـ 39 محلا، موضحا أن ال‏حملات تفتيشية مستمرة على المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزام الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية قبل وبعد التخفيض، مع بيان فاتورة السلع المعروضة بالمحل للتأكد من سعرها الأساسي وإثبات وجود خصومات حقيقية وليست وهمية، إضافة إلى التأكد من جودة المنتجات المعروضة، وأنها ذات جودة عالية وليست رديئة.

ونوه بأن نسبة الخصومات تصل إلى 60% على النسوجات والملابس، كما أن هناك مشاركة من بعض المحال المتخصصة في بيع الأجهزة المنزلية وعدد أخر من التخصصات، لافتا إلى أن أي محل يرغب في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، عليه التقدم بطلب لمديرية التموين التي يقع المحل في دائرتها، على يتم إعتماد طلبه.

وأوضح أن للأوكازيون أهمية كبيرة للمواطن حيث يحصل على المنتجات بأسعار منخفضة، وبالنسبة للتاجر، فهو يتخلص من بضاعة الموسم الصيفي قبل انتهاء الموسم، لترك المساحة الكافية لعرض منتجات الموسم الشتوي، كما أن الأوكازيون فرصة كبيرة لزيادة رواج التجارة الداخلية.

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