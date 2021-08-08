«إذا ماتت الأم مات البني آدم».. لماذا كرهت دلال عبد العزيز الحديث عن الموت؟

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، الذي أصيبت به هي وعائلتها في نهاية رمضان الماضي، وتسبب في وفاة زوجها الفنان سمير غانم، في 20 مايو من العام الجاري.

كانت الفنانة دلال عبد العزيز تخرج دائمًا في البرامج وتتحدث عن الموت، معربةً عن رفضها الشديد وخوفها منه بسبب الفراق الذي يسببه، وينتج عنه حزن في قلوب أهل المتوفي وذويه، ورغم كرهها للموت، إلا أنها لم تترك عزاء داخل الوسط الفني وخارجه لأصدقاءها إلا وكانت تذهب لتواسي فيه أهل المتوفي حتى سميت بـ"عزاء عبد العزيز".

الموت ضيف تقيل

وفي لقاء للفنانة دلال عبد العزيز، ظهرت فيه مع منى الشاذلي عندما حلّت ضيفة على برنامج "معكم" عبر قناة CBC تحدثت دلال عن الموت قائلة: "للي يخليني أبكي فراق بني آدم أو حد عزيز عليا، دي حاجة بتموتني وتقطعني، عشان كده بحس إن الموت ضيف تقيل".

الموت بقى كتير قوي

وفي 2018، تحدثت دلال عبد العزيز عن الموت قائلة: "لما بقرا حادثة أو حد فقد ابنه أو بنته ببقى عايزة أروح أعزي وأنا معرفوش، وبناتي اتعلموا مني، هىّ دي الأصول أنا اتربيت في الزقازيق والتليفزيون يتقفل لو حد مات حتى لو مش قريبنا، "وبعدين كان زمان الموت قليل عن كده، دلوقتي الموت بقى كتير أوي".

إذا ماتت الأم مات البني آدم

أضافت: "كنا فين وفين لما بنسمع أن حد مات، وأنا دايما بتحضرني مقولة مهمة وهى إذا مات الأب مات البني آدم اللي الناس بتكرمك عشانه وإذا ماتت الأم مات البني آدم اللي ربنا بيكرمك عشانه".

وغيّب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس، عن عمر ناهز الـ61 عاما بعد صراع طويل مع المرض وتأثرها بمضاعفات ما بعد كورونا، حيث قضت أكثر من 4 أشهر داخل أحد المستشفيات.