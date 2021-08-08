الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

مواد كيماوية مجهولة
مواد كيماوية مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الأحد، من ضبط 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر و4 آلاف كجم من كسر البلاستيك المجروش مجهول المصدر خلال حملات ببرج العرب.

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مواد كيماوية مجهولة المصدر 

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع و الشركات و الخامات التى تدخل فى عمليات التصنيع حفاظا على جودة المنتجات التى تقدم للمواطن و حمايته من الغش التجارى و التدليس.

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مواد كيماوية مجهولة المصدر 

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على مصانع منطقة برج العرب.

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مواد كيماوية مجهولة المصدر 

وأسفرت عن ضبط كمية 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة الصابون داخل إحدى الشركات بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة، كما تم ضبط أحد مصانع البلاستيك  بحيازته واستخدامه ٤٠٠٠ كجم  من كسر البلاستيك المجروش مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل أجولة بلاستيكية  بالمنطقة الصناعية الثالثة.

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مواد كيماوية مجهولة المصدر 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

الإسكندرية مواد كيماوية مجهولة المصدر الرقابة على المصانع و الشركات مصانع منطقة برج العرب تموين الإسكندرية

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وائل لطفي

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