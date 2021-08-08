سيد طنطاوي: نبوة آدم عليه السلام ثابتة بنص القرآن الكريم

خاطبه الله دون وسيط

في رده على سؤال ورد إليه عقب توليه فترة رئاسة دار الإفتاء، قال:ما حكم الشرع في مواطن مسلم يشك في نبوة آدم عليه السلام ويؤلِّف في ذلك رسائل يوزعها على الناس، وما قول العلماء في رِدَّته وعقد نكاحه؟ أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، إن سيدنا آدم عليه السلام نبيٌّ بنص القرآن الكريم.

واسشتهد طنطاوى بقول الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، أي اختاره للنبوة، والقرآن وإن لم يذكر لفظ النبوة بإزائه عليه السلام، فإنه خاطبه بلا واسطة، وشرع له فأمره ونهاه وأحل له وحرم عليه، وهذه هي معاني النبوة، أما رسالته فمُختَلَفٌ فيها، وشأننا أن نفوض علم ذلك إلى الله تعالى.

وناشد طنطاوى أى مواطن يشك في نبوة سيدنا آدم عليه السلام أن ينفي عن عقيدته هذا الشكَّ، حتى لا يؤدي به الشكُّ إلى الإنكار فيكفر، والعياذ بالله تعالى- بإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة، ويترتب على ذلك الحكمُ برِدَّته، ومن ثَم فسْخُ زواجه من زوجته المسلمة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.