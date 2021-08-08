الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

تنظم جامعة قناة السويس خلال فترة من 14 - 19 أغسطس لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

أضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة النشاط الجوالة والخدمة العامة.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

على جانب آخر، قال د.أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميزًا علميًا وإبداعًا فكريا سنويًا، للعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة، مع العمل بالقواعد التى تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجوائز بالجامعة.

واجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مع لجنة فحص ومراجعة المترشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام 2021، التي تضم الدكتور حسين الطمنى، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن، والدكتور مجدى محمد عبدالمنعم، والدكتور دنيا محمد على أبوالمعاطي، والدكتور شعبان حفني.

جامعة قناة السويس

وأجرت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المقابلة الخاصة بجائزة أفضل بحث تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس وذلك استكمالا لتقييم الجائزة، كما ناقشت خلال الاجتماع نتائج بقية الجوائز لتحديد الفائز بكل جائزة واعتماد النتيجة من المحكمين.

- موعد حفل توزيع جوائز التميز البحثي

وأعلنت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، موعد حفل توزيع جوائز التميز البحثي في 17 نوفمبر 2021.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس فتح الباب للتقدم لطلاب جامعة قناة السويس بإنتاجهم العلمي، في مسابقة الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، التي ينظمها مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة.

أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن جوائز تمنح عن قيمة للإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، وتشمل ثلاث جوائز هي جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية "ثلاث جوائز"، وجوائز لأفضل ابتكار تم إنجازه "جائزة واحدة" وجوائز لأفضل فكرة تطبيقية يمكن إنجازها "جائزتين" وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق.

جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى