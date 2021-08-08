جامعة قناة السويس تنظم لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية

تنظم جامعة قناة السويس خلال فترة من 14 - 19 أغسطس لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

أضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة النشاط الجوالة والخدمة العامة.

على جانب آخر، قال د.أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميزًا علميًا وإبداعًا فكريا سنويًا، للعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة، مع العمل بالقواعد التى تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجوائز بالجامعة.

واجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مع لجنة فحص ومراجعة المترشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام 2021، التي تضم الدكتور حسين الطمنى، والدكتور أحمد إبراهيم السقا، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن، والدكتور مجدى محمد عبدالمنعم، والدكتور دنيا محمد على أبوالمعاطي، والدكتور شعبان حفني.

جامعة قناة السويس

وأجرت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المقابلة الخاصة بجائزة أفضل بحث تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس وذلك استكمالا لتقييم الجائزة، كما ناقشت خلال الاجتماع نتائج بقية الجوائز لتحديد الفائز بكل جائزة واعتماد النتيجة من المحكمين.

- موعد حفل توزيع جوائز التميز البحثي

وأعلنت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، موعد حفل توزيع جوائز التميز البحثي في 17 نوفمبر 2021.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس فتح الباب للتقدم لطلاب جامعة قناة السويس بإنتاجهم العلمي، في مسابقة الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، التي ينظمها مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة.

أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن جوائز تمنح عن قيمة للإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، وتشمل ثلاث جوائز هي جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية "ثلاث جوائز"، وجوائز لأفضل ابتكار تم إنجازه "جائزة واحدة" وجوائز لأفضل فكرة تطبيقية يمكن إنجازها "جائزتين" وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق.