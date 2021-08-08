نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارات أخرى

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بنقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارات أخرى؛ ضبطًا لسير العمل.

وشهدت الفترة الماضية، تزايد انتقادات المحامين بشأن بعض موظفي النقابة العامة، وطالبوا النقيب العام بضرورة اتخاذ موقف.

وتضمنت قرارات النقيب الآتي:

أولا: يتولى فكرى بهجت الخشن إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة تحت الاشراف المباشر لنقيب المحامين وينقل عامرعبد التواب إلى معهد المحاماة .

ثانيًا :ـ يعين محمد السيد رزق مسئولاً عن إدارة الشيكات والمراجعة وينقل سيد خليل إلى إدارة المعاشات بالنقابة العامة .

ثالثًا : ـ يعين ياسر حامد مديرًا لإدارة العلاج وينقل سامح عبد الباقى إلى إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة .

رابعًا : ـ يقوم الموظف المنقول بتسليم كل ما بعهدته ونظام العمل إلى المعين الجديد .

خامسًا : ـ يتولى الأمين العام المحامي حسين الجمال متابعة تنفيذ هذا القرار.

فيما عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، اليوم الأول من دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، التي تعقد على مدار 4 أيام مقسمة على السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، بحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمكلف بالمحاضرة في الدورة، خلال محاضرة اليوم الأول من الدورة شرح ماهية التحول الرقمي وتطبيقاته، إلى جانب استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات والنقابات، وقام بشرح عملية التحول الرقمي، وخطوات تطبيقها، مؤكدًا أنه من الضروري عند تطبيق عملية التحول الرقمي يكون بناء على خطة استراتيجية لحماية المعلومات من ثمة أي اختراق يمكن ان يحدث.