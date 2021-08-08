الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حين تقع فى حب فتاة مجهولة عند إشارة مرور

مارتن بيكر
مارتن بيكر

وقع شاب بريطاني، يدعى مارتن بيكر، في حب فتاة رآها مرة واحدة عند إشارة مرور، فقرر أن يقف عند نفس الإشارة يحمل بوكيه ورد.

منّى الشاب نفسه بأن يراها مرة أخرى، ليتأكد من شعوره بالحب تجاهها.

يقول مارتن: أنا رومانسى من الطراز القديم، وعينا الفتاة جذبتني سريعًا من أول نظرة.

وحول ما يعرفه هنا أضاف: لا أعرف عنها سوى سيارتها الزرقاء من نوع BMW.

وواصل: الفتاة جذابة وتتمتع بسحر خاص، ورغم أني لا أثق في النساء كثيرًا؛ إلا أنني سأشعر بالندم حال ضياع الفتاة.

وواضل: أتمنى مقابلتها قريباً ودعوتها لتناول العشاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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