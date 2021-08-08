حين تقع فى حب فتاة مجهولة عند إشارة مرور

وقع شاب بريطاني، يدعى مارتن بيكر، في حب فتاة رآها مرة واحدة عند إشارة مرور، فقرر أن يقف عند نفس الإشارة يحمل بوكيه ورد.

منّى الشاب نفسه بأن يراها مرة أخرى، ليتأكد من شعوره بالحب تجاهها.

يقول مارتن: أنا رومانسى من الطراز القديم، وعينا الفتاة جذبتني سريعًا من أول نظرة.

وحول ما يعرفه هنا أضاف: لا أعرف عنها سوى سيارتها الزرقاء من نوع BMW.

وواصل: الفتاة جذابة وتتمتع بسحر خاص، ورغم أني لا أثق في النساء كثيرًا؛ إلا أنني سأشعر بالندم حال ضياع الفتاة.

وواضل: أتمنى مقابلتها قريباً ودعوتها لتناول العشاء.