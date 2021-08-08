الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«متبقيات المبيدات» يشارك في معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

هند عبداللاه
هند عبداللاه

شارك المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الدورة التاسعة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائي والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية. 

كما شارك المعمل في جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض بمحاضرة عن دور المعمل في سلامة الغذاء وزيادة صادرات الصناعات الغذائية وقد ألقى المحاضرة دكتورة هند عبد اللاة مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات. 

وأشارت إلى دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في دعم جميع الجهات التي تعمل في مجال الغذاء من خلال الجهات التابعة لهما ومنها معمل متبقيات المبيدات والذي يعد من أكبر المعامل في منطقة الشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات في الأغذية. 

يذكر أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أنشئ عام 1995 بالقرار الوزارى رقم 680 لسنة 1995 حيث قام بأنشاءه إحدى علماء مصر البارزين فى مجال تحليل متبقيات المبيدات وهى الدكتورة سلوى دغيم بمنحة فنلندية وبمساهمة وزارة الزراعة ، حيث أسند لهذا المعمل إصدار شهادات رسمية بالتحاليل التى يجريها بإعتباره المعمل الوحيد المعتمد لإجراء هذه التحاليل فى مصر والحاصل على شهادة الاعتماد الدولىطبقاً لنظام أيزو 17025.


وأنشئ المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية على مستوى عالٍ من الدقة والتقنية حيث يمكن تحليل 10.000 عينة سنوياً وصلت بعد ذلك فى عام 2004 إلى 25 ألف عينة وفى عام 2005 إلى أكثر من 35000 عينة.


روعى فى إنشاء المعمل وتصميمه وتجهيزه وتشغيله أن تعالج جميع العقبات التى تواجه نوعية التحاليل الدقيقة التى تجرى فى مثل هذه المعامل بما يضمن جودة التحليل على المستوى الدولى وأيضاً سلاسة العمل دون توقف وفى أقل وقت ممكن لخدمة عمليات التصدير والإستيراد.
 

المركزى لمتبقيات المبيدات يشارك معرض أفريقيا للتصنيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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