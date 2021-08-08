اكتشاف بؤرة لكورونا على متن سفينة سياحية بميناء مرسيليا

قال مصدر طبي بالمستشفى الأوروبي في مرسيليا، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد على متن الباخرة السياحية "كوستا سميرالدا" الإيطالية.

وبحسب محطة (فرانس إنفو)، تم عزل نحو 20 شخصا بين مصاب ومخالط على متن الباخرة، التي وصلت في وقت سابق اليوم إلى ميناء مارسيليا.

ووصف فيليب هالفون طبيب العدوى في المستشفى الأوروبي في مرسيليا الأمر بـ"الكارثة"؛ نظرا للعجز التام عن إدارة الوضع على متن الباخرة، وعدم وجود غرفة لإدارة الأزمات على هذه البواخر، مشيرا إلى أن ما حدث على هذه الباخرة هو ما سيحدث مع الشهادة الصحية لأولئك الذين سيقومون بفحوصات بدلا من تلقي التطعيم.



يشار إلى أن هذه السفينة قد غادرت مرسيليا الأحد الماضى للقيام بجولة بحرية لمدة سبعة أيام حول موانئ البحر المتوسط، وخاصة في إيطاليا، وتم التأكد من سلبية تحليل اختبار كورونا لجميع الركاب، الذين ليس لديهم شهادة صحية.