الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف بؤرة لكورونا على متن سفينة سياحية بميناء مرسيليا

اكتشاف بؤرة لكورونا
اكتشاف بؤرة لكورونا على متن سفينة

قال مصدر طبي بالمستشفى الأوروبي في مرسيليا، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد على متن الباخرة السياحية "كوستا سميرالدا" الإيطالية.

وبحسب محطة (فرانس إنفو)، تم عزل نحو 20 شخصا بين مصاب ومخالط على متن الباخرة، التي وصلت في وقت سابق اليوم إلى ميناء مارسيليا.

ووصف فيليب هالفون طبيب العدوى في المستشفى الأوروبي في مرسيليا الأمر بـ"الكارثة"؛ نظرا للعجز التام عن إدارة الوضع على متن الباخرة، وعدم وجود غرفة لإدارة الأزمات على هذه البواخر، مشيرا إلى أن ما حدث على هذه الباخرة هو ما سيحدث مع الشهادة الصحية لأولئك الذين سيقومون بفحوصات بدلا من تلقي التطعيم.


يشار إلى أن هذه السفينة قد غادرت مرسيليا الأحد الماضى للقيام بجولة بحرية لمدة سبعة أيام حول موانئ البحر المتوسط، وخاصة في إيطاليا، وتم التأكد من سلبية تحليل اختبار كورونا لجميع الركاب، الذين ليس لديهم شهادة صحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

قرار من المحكمة بشأن محمد حسان.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ماذا قال محمد حسان أمام المحكمة في «خلية داعش إمبابة»؟

المحكمة تسأل «حسان» لماذا لم تنضم للدراسة فى الأزهر؟.. والأخير يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصيني!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى