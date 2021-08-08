متحدث الإسكان: 3 مبادرات سيستفيد منها راغبي حجز وحدات التمويل العقاري

بدأ حجزها اليوم

بدأت مكاتب البريد، اليوم، استقبال راغبي حجز وحدات الإسكان التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بالتقسيط على 30 سنة وبفائدة تناقصية 3%.

وقال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان، إن المتقدمين لحجز هذه الوحدات سيستفيدون من 3 مبادرات رئاسية، وليس مبادرة التمويل العقاري فقط، حيث تدخل مبادرة سكن لكل المصريين في هذه الوحدات ومبادرة توفير مليون وحدة إسكان اجتماعي مدعومة لمحدودي الدخل والمبادرة الرئاسية لتمويل شراء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل التي تعرف بمبادرة التمويل العقاري.

وأوضح خطاب لـ"الدستور" أن شراء كراسات شروط وحدات المبادرات الرئاسية سيكون مفتوحا لذوي الاحتياجات الخاصة بدءا من اليوم وحتي نهاية الأسبوع، بينما يتم فتح الباب أمام جميع الراغبين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة الأسبوع المقبل حتى 9 سبتمبر.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير جدا من قبل المواطنين على شراء الوحدات التي تنفذها الحكومة، بسبب الثقة التي تم بناءها السنوات الماضية بين الطرفين، حيث نفذت وزارة الاسكان نحو مليون وحدة إسكان أغلبها لمحدودي الدخل ومعها وحدات شرائح متوسطي الدخل مثل سكن مصر ودار مصر وجنة.

وشرح “خطاب” أن حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي سيستفيدون من الدعم المقدم لمحدودي الدخل نقديا وعينيا، حيث لا يتم احتساب قيمة المرافق والأرض التي ينفذ عليها وحداتهم ضمن قيمة الشقة، إضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتقسيط على 30 سنة بفائدة 3% تناقصية، إضافة للاستفادة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأضاف أنه تم وضع نماذج توضيحية داخل كراسات الشروط تشرح طريقة احتساب القسط لكل متقدم على حدة، حيث تحدد قيمة القسط وفقا لصافي الدخل للمتقدم والتي لا يمكن ان تزيد عن 40% من إجمالي قيمة الدخل وعلى أساسه يتم احتساب فترة التقسيط، مشيرا إلى أن هناك عوامل حددها البنك المركزي لطريقة التقسيط والمدة الزمنية لذلك.

ولفت إلى ان الوزارة تطرح 125 ألف وحدة في هذا الاعلان، منها وحدات جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

وحول طريقة التقدم قال إنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء تلك الوحدات يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وقالت مى عبدالحميد: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

وحول آلية التسجيل على موقع الصندوق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.shmff.gov.eg)، والضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل، والضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام، ويقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة "استمارة الحجز"، ويوجد لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر فى حالة وقوف المؤشر على علامة (؟) المقابلة لعنوان الحقل، ثم يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب، ويتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية "تم إرسال طلبك بنجاح".