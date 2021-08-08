غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية في الغربية

قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، الأحد، إن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 10 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة.

أضاف رئيس المدينة أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بالغربية، الأحد، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، وإزالة وصلات مخالفة فى عددا من مناطق وشوارع المدينة.

وأشرف على الحملة محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وترأسها خالد السقا المشرف على قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 50 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات ووصلات مخالفة.