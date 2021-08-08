«الجحيم على الأرض».. النيران تحاصر اليونان وإجلاء الآلاف

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أخبار الحرارة الشديدة التي اجتاحت اليونان انتشرت خارج حدودها طوال الأسبوع الماضي، معبأة بلغة يائسة على نحو متزايد.

وحطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية التي لم يتخيلها سوى القليل من الناس، إذا كان يوم الاثنين سيئًا، فقد كان الثلاثاء أسوأ، ففي بعض أجزاء البلاد وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية، مع تسجيل الكاميرات الحرارية على طائرات بدون طيار درجة حرارة الأرض في وسط مدينة أثينا عند 55 درجة مئوية.

بحلول يوم الأربعاء، كانت مساحات كاملة من غابات الضواحي على الأطراف الشمالية للعاصمة اليونانية قد اشتعلت فيها النيران، فقد كان الجحيم الذي يبدو مفعمًا برائحة النيران قد أحرق كل شيء في طريقهم فقد السكان منازلهم كما تم إجلاء الآلاف من الأهالي والسياح الذين فروا من المناطق المنكوبة بأي وسيلة ممكنة، وتم تحويل المدرجات، وهي فترة راحة للأثينيين ضد الحرارة الحارقة، إلى مناطق محظورة محملة بالرماد.

وكتب إليني ميرفيلي، كبير ضباط الحرارة في أثينا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد كان الأمر جنونيا هنا، بين الحرارة الشديدة وحرائق الغابات، يبدو الأمر مروعًا، بينما تم نشر الجيش لمساعدة رجال الإطفاء، الرماد يتساقط علينا هنا في أثينا".

من السماء، كان من الواضح بشكل مخيف أن المدينة كانت تحت الحصار، عالقة في دائرة من الحرارة التي لا تطاق والتي تغذي الحرائق على التضاريس التي كانت جافة جدًا لدرجة أنها كانت جاهزة للاشتعال في أي لحظة.

فيما صرح رئيس الحماية المدنية في البلاد نيكوس هاردالياس للصحفيين بأن الحرائق، بعضها كبير وأخر صغير وبعضها تم إخماده ثم اشتعلت من جديد.

وقال إن الظروف لم تكن "خطيرة للغاية" فحسب ، بل غير مسبوقة ، مقدّرًا أن رجال الإطفاء الذين يحاولون حماية المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت الكهرباء والمواقع التاريخية قد واجهوا 154 حريقاً على مدار الأسبوع, ولا يزال أكثر من 60 حريقا مستعرا حتى يوم السبت.

وتابع: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنا نواجه وضعًا لم يسبق له مثيل في بلدنا، في كثافة وانتشار حرائق الغابات على نطاق واسع، وفاشيات جديدة في جميع أنحاء اليونان، أريد أن أؤكد لكم أن جميع القوات المتاحة تشارك في الأزمة".

وتحت سماء الدخان الشديد، حثت السلطات السكان على ارتداء أقنعة في الهواء الطلق وإغلاق النوافذ في منازلهم، وكثفت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة ، للمساعدة في نهاية هذا الأسبوع ، وأرسلت طائرات رش المياه ورجال إطفاء ومركبات إلى أثينا.