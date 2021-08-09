كل 3 أشهر.. خبيرة تجميل توضح الأوقات المناسبة لقص الشعر

تحتار الكثير من الفتيات خاصة صاحبات الشعر الطويل في كيفية الاهتمام به أو الوقت الذي يمكن فيه قص الشعر للحصول على شعر حيوي وجميل، لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة التجميل سارة عبد القوي عن الأوقات المناسبة لقص الشعر.

يجب قص الشعر في حالة أن كان الشعر باهت وغير حيوي، كما أنه يفقد لمعانه، هذا دليل على أنه يحتاج لقص الأطراف التالفة والمتقصفة كما أن هذه الخطوة ستساعد الشعر المتعب على نموه بشكل أفضل.

وبسبب كثرة استعمال المجفف وصبغ الشعر المتكرر، بالإضافة إلى أشعة الشمس والعوامل الخارجية، من الطبيعي أن يتعرض الشعر للضرر لذلك يعتبر أفضل وقت لقص الشعر هو كل 3 أشهر.

في حالة أن الشعر صحي ولم يتعرض لأي ضرر أو تلف، فمن المناسب أن يتم قصه كل 6 أشهر هذه الخطوة تساعد على نمو الشعر بسرعة، ويعتبر قص الشعر مفيد في حالة سقوطه بكثرة، فتساقط الشعر يعني أن بصيلاته أصبحت ضعيفة جداً وتحتاج الى نموها من جديد ويكون ايضا عندما تجد المرأة صعوبة بتصفيفه وتسريحه.

الوقت المناسب لقص الشعر هو التوقيت الصيفي عندما ينمو الشعر أسرع، ويوصي دائمًا بقص الشعر قبل تغيير اللون بشكل كبير، أو عندما يبدأ الشعر بالبهتان او بعد تغيير اللون، لأنه إذا تم تفتيح الشعر، فهناك على الأرجح بعض الأطراف التي تحتاج إلى قصها ويحتاج الشعر الناعم إلى مزيد من الاعتناء، لذلك من الجيد إجراء عملية تشذيب كل 3 أسابيع للحفاظ على نهايات حادة وصحية خاصة قبل القيام بصبغ الشعر.

لدى الناس انطباع بأن عدم قص الشعر سيجعل الشعر ينمو بشكل طويل وجميل ولكن ذلك خاطئ فإذا تم السماح للشعر بالاستمرار في النمو دون تقليمه، فمن الطبيعي أن ينتج الشعر أطراف متقصفة بسبب تمشيطه بالفرشاة والكي والتجفيف.

شروط قص الشعر بطريقة صحية:

- استخدام مقص خاص بالشعر:

في حالة كانت المرأة تقص شعرها في المنزل، لا يجب أن تستخدم أي مقص، بل يجب أن يكون مخصص للشعر فالمقص غير المناسب قد يفسد مظهر الشعر ويجعله غير متناسق.

ترطيب الشعر بالزيوت:

بعد قص الشعر يجب وضع الزيوت الطبيعية عليه، فهي تساعد على ترطيبه بالتالي نموه بشكل أفضل وإعادة حيويته.